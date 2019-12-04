В ГИБДД объяснили решение исключить «площадку» из экзамена на права

Этап «площадка» при сдаче экзамена на получение водительского удостоверения дублирует экзамен в автошколе, а также тратит много времени сотрудников ГИБДД, оставлять его нецелесообразно. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил замглавы ГИБДД Олег Понарьин.

«Мы считаем, что задача ГИБДД в данном случае оценить кандидата в водители на управление транспортными средствами в реальных условиях. «Площадка» занимает слишком много времени, в том числе много времени наших сотрудников, а с учётом того, что внутренние экзамены уже проводятся на площадках, дублировать ещё раз этот экзамен мы считаем нецелесообразным», — сказал он.

3 декабря глава отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД Николай Гиляков сообщил, что в 2020 году планируется исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках для категорий B, C и D.

В Госдуме, комментируя такие планы, отметили, что «площадка» не имеет такого большого значения, как реальная ситуация на дорогах.

Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал ФАН планы ГИБДД.