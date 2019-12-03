В Госдуме поддержали идею исключения «площадки» из экзамена на права

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал RT планы ГИБДД исключить «площадку» из экзамена на права с октября 2020 года.

«Конечно, площадка не имеет такого большого значения, как реальная ситуация на дорогах. Необходимо увеличивать часы обучения на улице, в реальных «боевых» условиях. Можно спокойно делать какие-то манёвры в пределах площадки, но это далеко от реальной жизни. Картина совершенно не та. Думаю, что решение убрать площадку правильное», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что необходимо делать серьёзный упор на передвижение по улицам «с учётом реального транспортного потока и психологической нагрузки».

Ранее глава отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД Николай Гиляков сообщил о планах исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках с октября 2020 года.