В Госдуме поддержали идею исключения «площадки» из экзамена на права

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Анна Лушникова
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал RT планы ГИБДД исключить «площадку» из экзамена на права с октября 2020 года.
В Госдуме поддержали идею исключения «площадки» из экзамена на права
  • РИА Новости

«Конечно, площадка не имеет такого большого значения, как реальная ситуация на дорогах. Необходимо увеличивать часы обучения на улице, в реальных «боевых» условиях. Можно спокойно делать какие-то манёвры в пределах площадки, но это далеко от реальной жизни. Картина совершенно не та. Думаю, что решение убрать площадку правильное», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что необходимо делать серьёзный упор на передвижение по улицам «с учётом реального транспортного потока и психологической нагрузки».

Ранее глава отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД Николай Гиляков сообщил о планах исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках с октября 2020 года.

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