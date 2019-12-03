Эксперт оценила возможное исключение «площадки» из экзамена на права

Председатель правления Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева прокомментировала RT планы ГИБДД исключить «площадку» из экзамена на права с октября 2020 года.

«В целом я, конечно, это поддерживаю. Я считаю, что это позитивный момент, это может улучшить подготовку водителей. Зарубежный опыт об этом свидетельствует. Практически во всех благополучных странах с точки зрения безопасности дорожного движения и с высоким уровнем подготовки начинающих водителей отсутствует этап экзамена на площадке как таковой», — объяснила Зайцева.

Она также отметила, что существует проблема нехватки экзаменаторов, и в два разных этапа, разведённых по времени и по затратам, невозможно выполнить приём экзаменов качественно.

«Поэтому я только за то, чтобы водителя проверяли в тех условиях, в которых он в дальнейшем будет водить, то есть в реальных», — заключила Зайцева.

Ранее глава отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД Николай Гиляков сообщил о планах исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках с октября 2020 года.