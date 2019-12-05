ГИБДД планирует отказаться от баллов на практическом экзамене на права

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Заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков заявил, что ведомство намерено отказаться от балльной системы при сдаче практического экзамена на права.
ГИБДД планирует отказаться от баллов на практическом экзамене на права
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Предварительно, предполагаем, что от штрафных баллов мы уйдём. Как это будет выглядеть на бумаге, вопрос ближайших нескольких месяцев», — сказал он.

Гиляков также отметил, что в настоящий момент существует пять штрафных баллов, в случае набора которых экзамен считается проваленным.

Ранее стало известно, что ГИБДД внесёт изменения в теоретическую часть экзамена на права.

3 декабря в ГИБДД заявили, что в 2020 году планируют исключить «площадку» из экзамена на права для категорий B, C и D.

Эксперт Сергей Лобарев прокомментировал НСН инициативу.

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