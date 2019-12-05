ГИБДД планирует отказаться от баллов на практическом экзамене на права

Заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков заявил, что ведомство намерено отказаться от балльной системы при сдаче практического экзамена на права.

Об этом сообщает ТАСС.

«Предварительно, предполагаем, что от штрафных баллов мы уйдём. Как это будет выглядеть на бумаге, вопрос ближайших нескольких месяцев», — сказал он.

Гиляков также отметил, что в настоящий момент существует пять штрафных баллов, в случае набора которых экзамен считается проваленным.

Ранее стало известно, что ГИБДД внесёт изменения в теоретическую часть экзамена на права.

3 декабря в ГИБДД заявили, что в 2020 году планируют исключить «площадку» из экзамена на права для категорий B, C и D.

Эксперт Сергей Лобарев прокомментировал НСН инициативу.