ГИБДД планирует отказаться от баллов на практическом экзамене на права
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Предварительно, предполагаем, что от штрафных баллов мы уйдём. Как это будет выглядеть на бумаге, вопрос ближайших нескольких месяцев», — сказал он.
Гиляков также отметил, что в настоящий момент существует пять штрафных баллов, в случае набора которых экзамен считается проваленным.
Ранее стало известно, что ГИБДД внесёт изменения в теоретическую часть экзамена на права.
3 декабря в ГИБДД заявили, что в 2020 году планируют исключить «площадку» из экзамена на права для категорий B, C и D.
Эксперт Сергей Лобарев прокомментировал НСН инициативу.