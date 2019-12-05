ГИБДД внесёт изменения в теоретическую часть экзамена на права

ГИБДД планирует внести изменения в теоретическую часть экзамена на получение водительских прав, увеличив количество задач по основам безопасного вождения. Об этом рассказал замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.

«Мы предполагаем значительно увеличить количество теоретических задач, в основном дополнив вопросами, которые будут касаться основ безопасного вождения транспортного средства», — приводит ТАСС его слова.

Как отметил Гиляков, нужно добавить вопросы, которые касаются психологических основ, отдельно выделить профессиональный блок, включить вопросы по медицине.

«Мы имеем полную техническую возможность для того, чтобы кандидат в водители, который сдаёт теоретический экзамен на определённую категорию, отвечал на вопросы, касающиеся только этой категории», — указал Гиляков.

Он добавил, что нововведение планируется с октября следующего года.

3 декабря в ГИБДД заявили, что в 2020 году планируют исключить «площадку» из экзамена на права для категорий B, C и D.

В ведомстве объяснили, что этот этап дублирует экзамен в автошколе и отнимает много времени у сотрудников ГИБДД.

Эксперт Сергей Лобарев прокомментировал НСН инициативу.