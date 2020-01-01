В Петербурге автомобиль сбил трёх пешеходов

В Невском районе Санкт-Петербурга автомобиль сбил трёх человек в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, передаёт Интерфакс со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону.

РИА Новости

Уточняется, что пострадавшие при ДТП двое мужчин госпитализированы в тяжёлом состоянии, женщина от медицинской помощи отказалась. Предварительно, инцидент с участием 27-летнего водителя Hyundai Solaris произошёл около 19:45 на Октябрьской набережной. Отмечается, что по данному факту проводится проверка. Ранее в центре Санкт-Петербурга автомобиль совершил наезд на остановку общественного транспорта, в результате чего пострадали два пешехода.