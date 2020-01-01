В Петербурге автомобиль сбил трёх пешеходов
- РИА Новости
Уточняется, что пострадавшие при ДТП двое мужчин госпитализированы в тяжёлом состоянии, женщина от медицинской помощи отказалась.
Предварительно, инцидент с участием 27-летнего водителя Hyundai Solaris произошёл около 19:45 на Октябрьской набережной.
Отмечается, что по данному факту проводится проверка.
Ранее в центре Санкт-Петербурга автомобиль совершил наезд на остановку общественного транспорта, в результате чего пострадали два пешехода.