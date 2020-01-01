В Петербурге автомобиль сбил трёх пешеходов

Короткая ссылка
В Невском районе Санкт-Петербурга автомобиль сбил трёх человек в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, передаёт Интерфакс со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону.
В Петербурге автомобиль сбил трёх пешеходов
  • РИА Новости

Уточняется, что пострадавшие при ДТП двое мужчин госпитализированы в тяжёлом состоянии, женщина от медицинской помощи отказалась.

Предварительно, инцидент с участием 27-летнего водителя Hyundai Solaris произошёл около 19:45 на Октябрьской набережной.

Отмечается, что по данному факту проводится проверка.

Ранее в центре Санкт-Петербурга автомобиль совершил наезд на остановку общественного транспорта, в результате чего пострадали два пешехода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить