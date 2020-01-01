Четыре человека пострадали в результате ДТП в Петербурге
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону.
Согласно предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi совершил наезд на осветительную опору.
Уточняется, что в результате ДТП пострадали водитель автомобиля и трое его пассажиров. Они госпитализированы.
Ранее в центре Санкт-Петербурга автомобиль совершил наезд на остановку общественного транспорта, в результате чего пострадали два пешехода.