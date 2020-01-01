Четыре человека пострадали в результате ДТП в Петербурге

Легковой автомобиль врезался в столб освещения в Курортном районе Санкт-Петербурга, пострадали четыре человека.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону.

Согласно предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi совершил наезд на осветительную опору.

Уточняется, что в результате ДТП пострадали водитель автомобиля и трое его пассажиров. Они госпитализированы.

Ранее в центре Санкт-Петербурга автомобиль совершил наезд на остановку общественного транспорта, в результате чего пострадали два пешехода.