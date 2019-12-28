В Петербурге автомобиль наехал на двух пешеходов на остановке

В центре Санкт-Петербурга автомобиль совершил наезд на остановку общественного транспорта, в результате чего пострадали два пешехода. Об этом сообщило региональное УГИБДД.

ДТП произошло утром 28 декабря на Миллионной улице.

«Водитель (мужчина 1986 года рождения), управляя автомобилем Mercedes, не справился с управлением транспортным средством на левом закруглении дороги и совершил наезд на препятствие (бордюрный камень) с последующим выездом на остановку общественного транспорта, где находились двое пешеходов — женщины», — цитирует сообщение РИА Новости.

Женщина 1950 года рождения получила тяжёлые травмы, ещё одна пешеход — 1947 года рождения — находится в состоянии средней степени тяжести.

ГИБДД проводит проверку в связи с произошедшим.

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