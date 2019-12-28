Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Омске

В результате ДТП с участием грузовика и пассажирского микроавтобуса в Омске пострадали семь человек.

«Сегодня около 7:40 в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о ДТП на ул. Ленинградская площадь», — говорится в сообщении ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем КамАЗ, двигаясь по Ленинградскому мосту.

Уточняется, что семь пассажиров микроавтобуса обратились за медицинской помощью.

4 ноября семь человек обратились за медицинской помощью в результате ДТП с участием легкового автомобиля Mitsubishi и автобуса ЛиАЗ в Омске.