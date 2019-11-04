Семь человек получили травмы в результате ДТП с автобусом в Омске

Семь человек обратились за медицинской помощью в результате ДТП с участием легкового автомобиля Mitsubishi и автобуса ЛиАЗ в Омске. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

Сообщается, что ДТП произошло около 08:50 местного времени (05:50 мск) на улице 22 Апреля в Омске. Водитель легкового автомобиля Mitsubishi выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ЛиАЗ.

«В результате ДТП водитель автомобиля Mitsubishi и его пассажир — женщина, а также водитель автобуса ЛиАЗ и его четыре пассажира обратились за медицинской помощью. В момент происшествия в салоне пассажирского автобуса находились 35 пассажиров — работники предприятия», — сообщается на сайте ведомства.

31 октября в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Омской области два человека погибли и шестеро получили травмы.