В Омске в ДТП с маршруткой пострадали семь человек

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В Омске произошло столкновение пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля, в результате ДТП пострадали семь человек. Об этом информирует пресс-служба УМВД по региону.
В Омске в ДТП с маршруткой пострадали семь человек
  • РИА Новости

По данным пресс-службы, водитель автомобиля Nissan не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с маршруткой, ехавшей в попутном направлении.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажир, а также пять пассажиров маршрутного микроавтобуса, в том числе один ребёнок, пострадали и доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в ведомстве.

Ранее на севере Москвы девять человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом.

Также URA.RU передавало, что в Екатеринбурге возбудили дело по факту ДТП со смертельным исходом.

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