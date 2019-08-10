В Омске в ДТП с маршруткой пострадали семь человек
- РИА Новости
По данным пресс-службы, водитель автомобиля Nissan не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с маршруткой, ехавшей в попутном направлении.
«В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажир, а также пять пассажиров маршрутного микроавтобуса, в том числе один ребёнок, пострадали и доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в ведомстве.
Ранее на севере Москвы девять человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом.
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