Девять человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на севере Москвы

На Ленинградском шоссе в Москве рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, пострадали девять человек, включая двоих несовершеннолетних. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.

РИА Новости

По информации агентства, авария с участием автобуса, следовавшего по маршруту №370 Москва — Сходня, произошла возле дома №71 по Ленинградскому шоссе. На месте происшествия затруднено движение транспорта. Ранее при аварии на МКАД на северо-западе Москвы с участием пяти автомобилей пострадали четыре человека. В апреле URA.RU передавало, что шесть пассажиров пострадали при столкновении рейсового автобуса с грузовиком в Тюменской области.