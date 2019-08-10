Девять человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на севере Москвы
- РИА Новости
По информации агентства, авария с участием автобуса, следовавшего по маршруту №370 Москва — Сходня, произошла возле дома №71 по Ленинградскому шоссе.
На месте происшествия затруднено движение транспорта.
Ранее при аварии на МКАД на северо-западе Москвы с участием пяти автомобилей пострадали четыре человека.
В апреле URA.RU передавало, что шесть пассажиров пострадали при столкновении рейсового автобуса с грузовиком в Тюменской области.