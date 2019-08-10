Девять человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на севере Москвы

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На Ленинградском шоссе в Москве рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, пострадали девять человек, включая двоих несовершеннолетних. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.
Девять человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на севере Москвы
  • РИА Новости

По информации агентства, авария с участием автобуса, следовавшего по маршруту №370 Москва — Сходня, произошла возле дома №71 по Ленинградскому шоссе.

На месте происшествия затруднено движение транспорта.

Ранее при аварии на МКАД на северо-западе Москвы с участием пяти автомобилей пострадали четыре человека.

В апреле URA.RU передавало, что шесть пассажиров пострадали при столкновении рейсового автобуса с грузовиком в Тюменской области.

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