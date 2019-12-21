Два человека погибли в ДТП с грузовиком под Петербургом

В Ленинградской области грузовик совершил наезд на пять легковых автомобилей, по предварительным данным, погибли два человека, ещё четверо пострадали.

«В результате наезда грузовика на пять легковушек, по предварительным данным, пострадали шесть человек, двое из них погибли», — сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ГИБДД.

На месте ДТП произошёл пожар, на данный момент он ликвидирован.

Причины инцидента выясняются.

27 октября два человека погибли и один пострадал в результате столкновения автобуса ПАЗ и легковых машин Huyndai Solaris и Audi Q3 в Санкт-Петербурге.