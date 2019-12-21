Два человека погибли в ДТП с грузовиком под Петербургом
- globallookpress.com
- © Zamir Usmanov
«В результате наезда грузовика на пять легковушек, по предварительным данным, пострадали шесть человек, двое из них погибли», — сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ГИБДД.
На месте ДТП произошёл пожар, на данный момент он ликвидирован.
Причины инцидента выясняются.
27 октября два человека погибли и один пострадал в результате столкновения автобуса ПАЗ и легковых машин Huyndai Solaris и Audi Q3 в Санкт-Петербурге.