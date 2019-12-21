Два человека погибли в ДТП с грузовиком под Петербургом

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В Ленинградской области грузовик совершил наезд на пять легковых автомобилей, по предварительным данным, погибли два человека, ещё четверо пострадали.
Два человека погибли в ДТП с грузовиком под Петербургом
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

«В результате наезда грузовика на пять легковушек, по предварительным данным, пострадали шесть человек, двое из них погибли», — сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ГИБДД.

На месте ДТП произошёл пожар, на данный момент он ликвидирован.

Причины инцидента выясняются.

27 октября два человека погибли и один пострадал в результате столкновения автобуса ПАЗ и легковых машин Huyndai Solaris и Audi Q3 в Санкт-Петербурге.

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