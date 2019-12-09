Водитель «Газели» сбежал после ДТП с автобусом в Петербурге

В ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге пострадали пять человек, водитель врезавшейся в автобус «Газели» сбежал.

«Водитель (мужчина 1975 года рождения), управляя автобусом ПАЗ (маршрут 306), остановился на перекрестке на запрещающий сигнал, в него совершил наезд автомобиль «Газель», — приводит РИА Новости сообщение регионального управления МВД. Пять пострадавших пассажиров автобуса получили лёгкие травмы. Отмечается, что водитель «Газели» с места ДТП скрылся. По факту ДТП проводится проверка. Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате ДТП в Петербурге.