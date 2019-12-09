Водитель «Газели» сбежал после ДТП с автобусом в Петербурге

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В ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге пострадали пять человек, водитель врезавшейся в автобус «Газели» сбежал.

«Водитель (мужчина 1975 года рождения), управляя автобусом ПАЗ (маршрут 306), остановился на перекрестке на запрещающий сигнал, в него совершил наезд автомобиль «Газель», — приводит РИА Новости сообщение регионального управления МВД.

Пять пострадавших пассажиров автобуса получили лёгкие травмы.

Отмечается, что водитель «Газели» с места ДТП скрылся. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате ДТП в Петербурге.

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