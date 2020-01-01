Россияне c 1 января смогут перейти на электронные трудовые книжки

В России с 1 января вступает в силу закон о введении электронных трудовых книжек. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что до 1 июля 2020 года всем работодателям необходимо будет письменно проинформировать сотрудников о возможности выбрать между трудовой в бумажной или электронной форме.

Как уточняется, поменять электронную трудовую книжку обратно на бумажную будет нельзя.

Для сотрудников, которые не напишут заявление о переходе на электронную трудовую книжку в течение 2020 года, работодатель продолжит вести трудовую на бумаге.

При этом те, кто впервые устроится на работу с 2021 года, не смогут выбрать формат трудовой книжки: сведения о периодах их трудоустройства будут вестись только в электронном виде.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон о вводе электронных трудовых книжек с 2020 года.

Член Совета Федерации Валерий Рязанский в беседе с Inforeactor оценил этот закон.