Минтруд сообщил детали замены бумажной трудовой книжки

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Заместитель министра труда и социальной защиты России Всеволод Вуколов сообщил, что обмен электронной трудовой книжки обратно на бумажную не предусмотрен законом.
Минтруд сообщил детали замены бумажной трудовой книжки
  • РИА Новости

Он пояснил, что гражданин «может в любой момент поменять бумажную трудовую книжку на электронную», при этом «обратный процесс законодательством не предусмотрен».

Как сообщает РИА Новости, Вуколов попросил власти регионов провести консультации с крупными работодателями и организовать контроль по информированию о возможности выбора формата трудовой книжки.

Замминистра напомнил, что 2020 год является переходным для введения электронной трудовой книжки. 

Всем работодателям необходимо письменно проинформировать сотрудников о возможности сделать выбор между бумажной и электронной формой.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон о вводе электронных трудовых книжек с 2020 года.

Член Совета Федерации Валерий Рязанский в беседе с Inforeactor оценил этот закон.

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