Минтруд сообщил детали замены бумажной трудовой книжки
- РИА Новости
Он пояснил, что гражданин «может в любой момент поменять бумажную трудовую книжку на электронную», при этом «обратный процесс законодательством не предусмотрен».
Как сообщает РИА Новости, Вуколов попросил власти регионов провести консультации с крупными работодателями и организовать контроль по информированию о возможности выбора формата трудовой книжки.
Замминистра напомнил, что 2020 год является переходным для введения электронной трудовой книжки.
Всем работодателям необходимо письменно проинформировать сотрудников о возможности сделать выбор между бумажной и электронной формой.
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон о вводе электронных трудовых книжек с 2020 года.
Член Совета Федерации Валерий Рязанский в беседе с Inforeactor оценил этот закон.