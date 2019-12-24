Минтруд сообщил детали замены бумажной трудовой книжки

Заместитель министра труда и социальной защиты России Всеволод Вуколов сообщил, что обмен электронной трудовой книжки обратно на бумажную не предусмотрен законом.

Он пояснил, что гражданин «может в любой момент поменять бумажную трудовую книжку на электронную», при этом «обратный процесс законодательством не предусмотрен».

Как сообщает РИА Новости, Вуколов попросил власти регионов провести консультации с крупными работодателями и организовать контроль по информированию о возможности выбора формата трудовой книжки.

Замминистра напомнил, что 2020 год является переходным для введения электронной трудовой книжки.

Всем работодателям необходимо письменно проинформировать сотрудников о возможности сделать выбор между бумажной и электронной формой.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон о вводе электронных трудовых книжек с 2020 года.

Член Совета Федерации Валерий Рязанский в беседе с Inforeactor оценил этот закон.