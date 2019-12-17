В Совфеде оценили закон о введении в России электронных трудовых книжек

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Член Совета Федерации Валерий Рязанский в беседе с Inforeactor оценил закон, согласно которому с 2020 года в России вводятся электронные трудовые книжки.
В Совфеде оценили закон о введении в России электронных трудовых книжек
  • РИА Новости

«Бумажный носитель часто подвергается порче. Бывали случаи, когда пожаром уносило сотни трудовых книжек, сотни пенсионных и трудовых историй в колхозах, совхозах, каких-то артелях и в целых трудовых коллективах, и восстановить эти документы было просто невозможно», — заявил он.

По его словам, нередко дубликаты выписывались просто со слов либо по документам другого характера, к примеру, по ведомостям выдачи зарплаты.

Как отметил Рязанский, в электронном варианте всё будет более строго оговорено.

В сентябре член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в беседе с НСН прокомментировал законопроект о введении в России электронных трудовых книжек.

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