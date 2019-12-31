В Госдуме прокомментировали предложение ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
- РИА Новости
«В принципе, такая практика существует в мире. Нельзя, конечно, не брать во внимание этические вопросы. Надо пройти некую морально-этическую эволюцию, чтобы это воспринималось хотя бы как допустимое явление», — заявил он.
По его словам, сама идея закона приемлема, но нужно внимательно рассмотреть этот проект, чтобы не было криминальных злоупотреблений.
Онищенко также выразил надежду, что нынешние достижения в биотехнологиях, в синтетической биологии позволят выращивать внутренние органы.
Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что в России может появится презумпция согласия на посмертное донорство органов, уже готов проект соответствующего закона.