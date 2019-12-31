Эксперт рассказал о мерах борьбы с похмельем

Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн в беседе с сайтом «Москва 24» рассказал о мерах борьбы с похмельем.

«Если похмелье не очень тяжёлое, то лучше ничего не делать часов до трёх, самый край — до шести вечера 1 января», — сказал он.

По его словам, если не стало лучше, то можно выпить кефир или некрепкий чай. Также допускаются белковые бульоны, рассол, хаш, холодец или нежирная яичница.

Как отметил эксперт, главное — не есть ничего сладкого, поскольку оно затрудняет переработку алкоголя.

«Кофеиновые напитки лучше не пить. Это смертельно опасная штука. Также категорически опасен активный отдых в любом виде», — добавил Брюн.

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