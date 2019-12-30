Врач рассказала о допустимом количестве сладкого для детей в праздники
- © Global Look Press
Каширина отметила, что в качестве сладких подарков лучше всего выбирать мармелад, пастилу, зефир и сухофрукты.
Главврач добавила, что основные пищевые привычки и зависимости формируются в раннем возрасте.
«Поэтому стоит ограничить сладости до одной-двух конфет и квадратика шоколада в день или дать ребёнку один кусочек торта в качестве новогоднего десерта», — пояснила она.
При этом специалист уточнила, что детям от года до четырёх лет вообще не рекомендуется давать сладости, и новогодние праздники не являются исключением.
По словам Кашириной, сахар и вкусовые добавки снижают иммунитет и могут вызвать аллергию.
Ранее «Известия» сообщали, что Роспотребнадзор в преддверии Нового года и зимних каникул открыл Всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров.