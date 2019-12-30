Роскачество дало рекомендации по выбору рыбных консервов

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В Роскачестве рассказали, на что следует обращать внимание при покупке рыбных консервов и какие из них представляют опасность для здоровья. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.
Роскачество дало рекомендации по выбору рыбных консервов
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Специалисты рекомендуют сначала смотреть на дату производства, срок и условия хранения продукта. Отмечается, что можно сразу определить, соблюдаются ли условия хранения консервов в торговом зале.

«Большинство консервов не требует особых условий хранения, они хранятся в основном при температуре от 0 до +20 °C. Однако не лишним будет всё же посмотреть информацию на маркировке», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что нельзя есть рыбные консервы, если банка имеет вздутие с обеих сторон (бомбаж).

Также нельзя есть консервы, если их содержимое имеет кислый вкус и запах. В некоторых испорченных консервах томатный соус бледнеет и «тянется нитками».

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