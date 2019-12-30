Пожар в магазине с пиломатериалами под Красноярском потушен

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Возгорание в магазине с пиломатериалами в Емельяновском районе Красноярского края потушен. Об этом сообщили в МЧС России.
Пожар в магазине с пиломатериалами под Красноярском потушен
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«05:15 (02:15 мск. — RT) пожар ликвидирован на площади 1,4 тыс. кв. м», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее сообщалось о крупном пожаре площадью 1,2 тыс. кв. м в магазине с пиломатериалами под Красноярском.

28 декабря при пожаре в жилом доме в Красноярском крае погибли четыре человека, в том числе двое детей

Inforeactor передавал, что в Мордовии наградили девятилетнего школьника за спасение младшей сестры при пожаре.

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