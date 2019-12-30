Пожар в магазине с пиломатериалами под Красноярском потушен
- globallookpress.com
«05:15 (02:15 мск. — RT) пожар ликвидирован на площади 1,4 тыс. кв. м», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Ранее сообщалось о крупном пожаре площадью 1,2 тыс. кв. м в магазине с пиломатериалами под Красноярском.
28 декабря при пожаре в жилом доме в Красноярском крае погибли четыре человека, в том числе двое детей.
Inforeactor передавал, что в Мордовии наградили девятилетнего школьника за спасение младшей сестры при пожаре.