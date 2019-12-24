В Мордовии наградили школьника за спасение младшей сестры при пожаре
- АГН «Москва»
Инцидент произошёл 28 августа 2019 года в посёлке Ардатово. В частном доме мальчик почувствовал запах дыма и попытался покинуть помещение. Он заметил, что главный вход закрыт, поэтому разбил кухонное окно, вылез через него сам, а потом помог выбраться сестре.
Руководство республики решило вручить школьнику медаль «За мужество в спасении».
Ранее URA.RU сообщало, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил восьмиклассника из Дегтярска Дмитрия Апресова медалью «Доблесть и отвага» за спасение малолетней девочки из воды.