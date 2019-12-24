В Мордовии наградили школьника за спасение младшей сестры при пожаре

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В Мордовии наградили девятилетнего школьника за спасение младшей сестры при пожаре, сообщает Inforeactor.
В Мордовии наградили школьника за спасение младшей сестры при пожаре
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Инцидент произошёл 28 августа 2019 года в посёлке Ардатово. В частном доме мальчик почувствовал запах дыма и попытался покинуть помещение. Он заметил, что главный вход закрыт, поэтому разбил кухонное окно, вылез через него сам, а потом помог выбраться сестре.

Руководство республики решило вручить школьнику медаль «За мужество в спасении».

Ранее URA.RU сообщало, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил восьмиклассника из Дегтярска Дмитрия Апресова медалью «Доблесть и отвага» за спасение малолетней девочки из воды.

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