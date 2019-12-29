В Иркутской области при пожаре погибли двое детей

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В результате пожара в жилом двухквартирном доме в Иркутской области погибли двое детей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
В Иркутской области при пожаре погибли двое детей
  • © МЧС России

Согласно данным ведомства, пожар произошёл около 6:00 (мск) в частном жилом двухквартирном доме в селе Хомутово Иркутской области.

«Пожар ликвидирован, но погибли двое детей», — рассказали в МЧС.

При этом отмечается, что «до прибытия пожарных подразделений из дома самостоятельно эвакуировалась девочка пяти лет».

Ранее в Шушенском районе Красноярского края в результате пожара в жилом доме погибли четыре человека, в том числе двое детей.

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