В Иркутской области при пожаре погибли двое детей
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Согласно данным ведомства, пожар произошёл около 6:00 (мск) в частном жилом двухквартирном доме в селе Хомутово Иркутской области.
«Пожар ликвидирован, но погибли двое детей», — рассказали в МЧС.
При этом отмечается, что «до прибытия пожарных подразделений из дома самостоятельно эвакуировалась девочка пяти лет».
Ранее в Шушенском районе Красноярского края в результате пожара в жилом доме погибли четыре человека, в том числе двое детей.