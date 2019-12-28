В Красноярском крае при пожаре погибли четыре человека

В Шушенском районе Красноярского края в результате пожара в жилом доме погибли четыре человека, в том числе двое детей, передаёт пресс-служба МЧС России.

«В населённом пункте Шунеры произошёл пожар в одноэтажном частном доме, в результате которого погибла семья из четырёх человек, в том числе два ребёнка», — цитирует РИА Новости собеседника из МЧС.

Отмечается, что по прибытии пожарных расчётов — 17 человек и пяти единиц техники — на место инцидента произошло обрушение кровли здания, общая площадь возгорания составила 48 кв. м.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае при пожаре в жилом доме погибли женщина и её трое детей.