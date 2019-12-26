В Саратовской области проводят проверку по факту гибели шестилетнего ребёнка при пожаре

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В Петровском районе проводят проверку по факту гибели шестилетнего ребёнка при пожаре, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на СУ СК России по Саратовской области.
В Саратовской области проводят проверку по факту гибели шестилетнего ребёнка при пожаре
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Инцидент произошёл в одном из жилых домов села Озёрки 25 декабря. Пострадали двое детей из многодетной семьи, их состояние оценивалось как тяжёлое.

26 декабря при осмотре обломков было обнаружено тело мальчика.

По предварительной информации, мать во время пожара находилась на работе. Отец ушёл в магазин. Детей он оставил с соседом, который впоследствии бросил подопечных, а когда вернулся, дом уже горел.

По итогам проверки будет принято соответствующее решение.

В апреле Пятый канал сообщал, что следователи взяли под контроль ситуацию с пожаром в многоквартирном доме во Владимирской области.

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