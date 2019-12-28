В Пермском крае при пожаре погибли трое детей

В Пермском крае в результате пожара в жилом доме погибли женщина и её трое детей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В деревне Сидорята Верещагинского городского округа при разборе завалов на месте пожара в одноэтажном жилом доме обнаружены четверо погибших — три ребёнка и их мать», — заявили в МЧС.

Площадь пожара составляла 72 кв. м. Возгорание ликвидировано.

Отмечается, что к ликвидации пожара были привлечены 31 человек и 11 единиц техники. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в результате пожара на месторождении в ЯНАО погибли два человека.