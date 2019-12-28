В Пермском крае при пожаре погибли трое детей
- РИА Новости
«В деревне Сидорята Верещагинского городского округа при разборе завалов на месте пожара в одноэтажном жилом доме обнаружены четверо погибших — три ребёнка и их мать», — заявили в МЧС.
Площадь пожара составляла 72 кв. м. Возгорание ликвидировано.
Отмечается, что к ликвидации пожара были привлечены 31 человек и 11 единиц техники. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее в результате пожара на месторождении в ЯНАО погибли два человека.