В Пермском крае при пожаре погибли трое детей

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В Пермском крае в результате пожара в жилом доме погибли женщина и её трое детей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
В Пермском крае при пожаре погибли трое детей
  • РИА Новости

«В деревне Сидорята Верещагинского городского округа при разборе завалов на месте пожара в одноэтажном жилом доме обнаружены четверо погибших — три ребёнка и их мать», — заявили в МЧС.

Площадь пожара составляла 72 кв. м. Возгорание ликвидировано. 

Отмечается, что к ликвидации пожара были привлечены 31 человек и 11 единиц техники. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Ранее в результате пожара на месторождении в ЯНАО погибли два человека.

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