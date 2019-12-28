В результате пожара на месторождении в ЯНАО погибли два человека

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Два человека погибли в результате возгорания подъёмника в Пуровском районе Восточно-Таркосалинского месторождения Ямало-Ненецкого автономного округа, которое разрабатывает компания «Новатэк».

«Произошло возгорание подъёмника капитального ремонта скважин на базе автомобиля «Краз», — цитирует ТАСС пресс-службу регионального МЧС.

Согласно оперативной информации, два человека погибли, один человек травмирован.

Уточняется, сто скважина, на которой случился пожар, находится на ремонте.

На данный момент пожар ликвидирован.

Ранее сообщалось, что на буровой установке в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа произошло возгорание.

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