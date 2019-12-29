В Красноярском крае загорелся магазин с пиломатериалами

В Красноярском крае произошёл крупный пожар площадью 1,2 тыс. кв. м в магазине с пиломатериалами. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В 14:55 мск 29 декабря произошёл пожар в магазине с пиломатериалами. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений к месту пожара — загорание в магазине стройматериалов на площади 1,2 тыс. кв. м», — цитирует ведомство Интерфакс.

В сообщении говорится, что никто не пострадал.

В тушении пожара участвуют 30 человек, задействовано десять единиц техники.

Ранее в Иркутской области при пожаре погибли двое детей.

Inforeactor передавал, что в Мордовии наградили девятилетнего школьника за спасение младшей сестры при пожаре.