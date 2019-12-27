Подразделения МЧС спасли более 250 тысяч человек за год
- РИА Новости
Об этом заявил глава ведомства Евгений Зиничев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Всего на территории России произошла 261 чрезвычайная ситуация — как природного, так и техногенного характера, три чрезвычайные ситуации были федерального масштаба», — сказал он.
По его словам, год начался с ликвидации последствий трагедии в Магнитогорске, когда обрушился подъезд жилого дома. Следующим серьёзным испытанием стали природные пожары в Забайкальском крае, напомнил Зиничев.
«И конечно же, крупномасштабное наводнение в Иркутской области», — добавил он.
Глава МЧС также отметил активное участие Минобороны в тушении пожаров.
Ранее в МЧС рассказали о планах сделать обязательной эвакуацию в зонах ЧС.
Inforeactor передавал, что в Мордовии наградили девятилетнего школьника за спасение младшей сестры при пожаре.