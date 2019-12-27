Подразделения МЧС спасли более 250 тысяч человек за год

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Подразделения МЧС спасли более 250 тыс. человек за 2019 год, сообщает kp.ru.
Подразделения МЧС спасли более 250 тысяч человек за год
  • РИА Новости

Об этом заявил глава ведомства Евгений Зиничев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Всего на территории России произошла 261 чрезвычайная ситуация — как природного, так и техногенного характера, три чрезвычайные ситуации были федерального масштаба», — сказал он.

По его словам, год начался с ликвидации последствий трагедии в Магнитогорске, когда обрушился подъезд жилого дома. Следующим серьёзным испытанием стали природные пожары в Забайкальском крае, напомнил Зиничев.

«И конечно же, крупномасштабное наводнение в Иркутской области», — добавил он.

Глава МЧС также отметил активное участие Минобороны в тушении пожаров.

Ранее в МЧС рассказали о планах сделать обязательной эвакуацию в зонах ЧС.

Inforeactor передавал, что в Мордовии наградили девятилетнего школьника за спасение младшей сестры при пожаре.

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