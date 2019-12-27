Подразделения МЧС спасли более 250 тысяч человек за год

Подразделения МЧС спасли более 250 тыс. человек за 2019 год, сообщает kp.ru.

Об этом заявил глава ведомства Евгений Зиничев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Всего на территории России произошла 261 чрезвычайная ситуация — как природного, так и техногенного характера, три чрезвычайные ситуации были федерального масштаба», — сказал он.

По его словам, год начался с ликвидации последствий трагедии в Магнитогорске, когда обрушился подъезд жилого дома. Следующим серьёзным испытанием стали природные пожары в Забайкальском крае, напомнил Зиничев.

«И конечно же, крупномасштабное наводнение в Иркутской области», — добавил он.

Глава МЧС также отметил активное участие Минобороны в тушении пожаров.

Ранее в МЧС рассказали о планах сделать обязательной эвакуацию в зонах ЧС.

Inforeactor передавал, что в Мордовии наградили девятилетнего школьника за спасение младшей сестры при пожаре.