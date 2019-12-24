В МЧС рассказали о планах сделать обязательной эвакуацию в зонах ЧС

Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что ведомство готовит поправки к законодательству, согласно которым эвакуация в зонах чрезвычайной ситуации станет обязательной.

«Мы обратились к президенту, и он дал поручение внести изменения в законодательство, чтобы в случае ЧС была возможность обязательной эвакуации населения», — цитирует ТАСС Зиничева.

Глава ведомства пояснил, что летом 2019 года, во время наводнения в Амурской области, МЧС столкнулось с проблемой отказа местного населения от эвакуации.

«Мы были вынуждены держать на таких территориях спецтехнику, плавсредства со спасателями, хотя они были остро необходимы в другом месте», — добавил он.

10 декабря сообщалось, что в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах России пройдут крупномасштабные учения под руководством Евгения Зиничева.