В России пройдут крупные учения под началом главы МЧС
«Крупномасштабные демонстрационные учения пройдут 10—11 декабря в Северо-Западном, Южном и Центральном федеральных округах», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС.
Учения пройдут в два этапа на шести учебных точках в разных регионах.
Отмечается, что 11 декабря в московском аэропорту Шереметьево планируется отработать аварийную посадку с последующим пожаром пассажирского самолёта Boeing 747.
Ранее сообщалось об учениях, которые пройдут в Курской и Тверской областях.