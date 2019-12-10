В России пройдут крупные учения под началом главы МЧС

В Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах России пройдут крупномасштабные учения под руководством главы МЧС Евгения Зиничева.

«Крупномасштабные демонстрационные учения пройдут 10—11 декабря в Северо-Западном, Южном и Центральном федеральных округах», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС.

Учения пройдут в два этапа на шести учебных точках в разных регионах.

Отмечается, что 11 декабря в московском аэропорту Шереметьево планируется отработать аварийную посадку с последующим пожаром пассажирского самолёта Boeing 747.

Ранее сообщалось об учениях, которые пройдут в Курской и Тверской областях.