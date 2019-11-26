Учения по ликвидации ЧС на транспорте пройдут 10—11 декабря в Тверской области
- РИА Новости
В них примут участие сотрудники регионального управления МЧС, Минтранса, ГИБДД, Центра медицины катастроф, Росавтодора, а также санавиация.
О проведении мероприятия стало известно на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области. Его провёл губернатор Игорь Руденя.
Запланировано два этапа. На первом отработают вопросы оповещения, сбора и организации работы ведомств и органов власти. В рамках второго состоится практическая отработка действий по ликвидации ЧС.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии прошли антитеррористические учения.