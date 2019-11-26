Учения по ликвидации ЧС на транспорте пройдут 10—11 декабря в Тверской области

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Учения по отработке взаимодействия при ликвидации последствий ЧС на объектах транспортной инфраструктуры пройдут 10—11 декабря в Тверской области, сообщает kp.ru.
Учения по ликвидации ЧС на транспорте пройдут 10—11 декабря в Тверской области
  • РИА Новости

В них примут участие сотрудники регионального управления МЧС, Минтранса, ГИБДД, Центра медицины катастроф, Росавтодора, а также санавиация.

О проведении мероприятия стало известно на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области. Его провёл губернатор Игорь Руденя.

Запланировано два этапа. На первом отработают вопросы оповещения, сбора и организации работы ведомств и органов власти. В рамках второго состоится практическая отработка действий по ликвидации ЧС.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии прошли антитеррористические учения.

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