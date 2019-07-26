Глава МЧС отправился в пострадавшие от паводка районы Приамурья

Глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Приамурье. В регионе он посетит наиболее пострадавшие от паводка районы, информирует правительство Амурской области.

«Возможно, вертолёт совершит посадку в селе Богословка Мазановского района. Эта территория находится в зоне риска. Сейчас туда смещается волна паводка», — говорится в тексте.

Отмечается, что Зиничев отправился осматривать территорию вместе с губернатором области Василием Орловым.

Ранее сообщалось, что власти Амурской области ввели режим ЧС из-за ухудшения паводковой ситуации.

В результате сильных дождей в регионе подтопило более 100 домов и около тысячи участков.