Глава МЧС отправился в пострадавшие от паводка районы Приамурья

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Глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Приамурье. В регионе он посетит наиболее пострадавшие от паводка районы, информирует правительство Амурской области.

«Возможно, вертолёт совершит посадку в селе Богословка Мазановского района. Эта территория находится в зоне риска. Сейчас туда смещается волна паводка», — говорится в тексте.

Отмечается, что Зиничев отправился осматривать территорию вместе с губернатором области Василием Орловым.

Ранее сообщалось, что власти Амурской области ввели режим ЧС из-за ухудшения паводковой ситуации.

В результате сильных дождей в регионе подтопило более 100 домов и около тысячи участков. 

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