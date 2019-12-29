«Ростелеком» опроверг сообщения об утечке данных с портала госуслуг

«Ростелеком» не выявил утечку данных 28 тыс. пользователей с портала госуслуг, о чём ранее сообщали СМИ, передаёт пресс-служба компании.

«Инцидентов, связанных с утечкой персональных данных пользователей единого портала госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации, не выявлено», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Отмечается, что данные пользователей надёжно защищены, все подсистемы портала работают в штатном режиме.

Уточняется, что сообщения СМИ могли быть связаны с работой регионального мобильного приложения «Госуслуги Югры», работающего автономно от портала госуслуг.

«Приложение размещается на технической инфраструктуре, предоставляемой ПАО «Ростелеком», — пояснили в «Ростелекоме».

Ранее сообщалось, что Минкомсвязь России проводит проверку из-за сообщений СМИ о возможной утечке данных 28 тыс. пользователей с портала госуслуг.

В ноябре ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что портал «Госуслуги» планирует обновить формат своего мобильного приложения в 2020 году.