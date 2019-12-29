Минкомсвязь проверит сообщения об утечке данных с портала госуслуг
- РИА Новости
В пресс-службе отметили, что в настоящее время системы работают в штатном режиме.
«По факту возможного инцидента, изложенного в СМИ, начата проверка», — заявили в ведомстве.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на основателя компании DeviceLock Ашота Оганесяна писала, что личные данные более 28 тыс. пользователей портала госуслуг в связи с ошибочной настройкой программного обеспечения одного из серверов появились в свободном доступе.
Также в статье говорится, что по состоянию на 15:30 мск уязвимость была закрыта.