Минкомсвязь проверит сообщения об утечке данных с портала госуслуг

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Минкомсвязь России проводит проверку из-за сообщений СМИ о возможной утечке данных 28 тыс. пользователей с портала госуслуг. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Минкомсвязь проверит сообщения об утечке данных с портала госуслуг
  • РИА Новости

В пресс-службе отметили, что в настоящее время системы работают в штатном режиме.

«По факту возможного инцидента, изложенного в СМИ, начата проверка», — заявили в ведомстве.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на основателя компании DeviceLock Ашота Оганесяна писала, что личные данные более 28 тыс. пользователей портала госуслуг в связи с ошибочной настройкой программного обеспечения одного из серверов появились в свободном доступе.

Также в статье говорится, что по состоянию на 15:30 мск уязвимость была закрыта.

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