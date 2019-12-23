В Минкомсвязи рассказали об итогах учений по устойчивой работе Рунета

Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета, прошедшие в России, продемонстрировали готовность власти и операторов связи эффективно реагировать на возможные угрозы в интернете, заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов.

«Итоги учений нам показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы к эффективному реагированию на возникающие риски и угрозы, обеспечивают устойчивое функционирование и сети интернет, и единой сети электросвязи», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что один из эпизодов учений по устойчивости Рунета прошёл в IT-компании «Ростелеком-Солар», где изучается кибербезопасность объектов электроэнергетической сферы.

Депутат Госдумы Андрей Луговой в беседе с Inforeactor заявил, что закон об устойчивом Рунете позволит россиянам продолжать использовать сеть так же, как и раньше, в случае блокировки серверов, находящихся в США и других странах НАТО.