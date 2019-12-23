В России начались учения по устойчивой работе Рунета
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Как информирует РИА Новости, один из эпизодов учений проходит в IT-компании «Ростелеком-Солар», где изучается кибербезопасность объектов электроэнергетической сферы.
Ожидается, что на следующих учениях испытают устойчивость к негативным воздействиям объектов транспортной сферы и ОПК.
«Мы с вами находимся в помещении, где реализован киберполигон, который создаётся в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», — сказал замглавы Минкомсвязи, руководитель учений Алексей Соколов.
По его словам, основная задача — моделировать инфраструктуру тех или иных отраслей.
«Сегодня мы отрабатываем угрозы в электроэнергетической сфере. Мы планируем, что у нас будут подобного рода учения для сферы транспорта, промышленного комплекса и ряда других», — рассказал он.
Как указал Соколов, задача заключается в том, чтобы понять, «какие угрозы могут возникать в процессе взаимодействия информационных систем, чтобы минимизировать возможности отключения абонентов в случае компьютерных атак либо других недекларируемых функций».
«В чём плюс полигона: мы можем здесь с помощью виртуальных машин, серверов практически полностью повторить, например, инфраструктуру РЖД, не привлекая их в реальности», — добавил он.
Он отметил, что на киберполигоне можно воссоздать такую систему и отрабатывать с ней алгоритм, который злоумышленник пытался бы реализовать.
Ранее сообщалось, что 23 декабря Минкомсвязь проведёт учения по устойчивой работе Рунета.
В октябре в правительстве утвердили положение о проведении таких учений.