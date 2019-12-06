СК предъявил обвинение по делу об утечке данных сотрудников РЖД

Следственные органы предъявили обвинение жителю Краснодарского края 1993 года рождения по делу об утечке личных данных сотрудников Российских железных дорог (РЖД). Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

Обвинения предъявлены по ч. 1 ст. 183 УК России («Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну») и ч. 1 ст. 272 УК («Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации»).

«Следствием установлено, что в июне 2019 года молодой человек, используя для авторизации незаконно добытые учётные записи двух пользователей — работников ОАО «РЖД» и 96 уникальных IP-адресов, совершил неправомерный доступ к охраняемой законом информации, находящейся на внутренних ресурсах организации», — указано в сообщении.

По данным следствия, после этого обвиняемый незаконно скопировал несколько сотен тысяч фотографий и персональные данные о руководстве и работниках компании. Затем эти данные были размещены на одном из интернет-ресурсов, хостинг которого находится в Германии.

Подозреваемый был найден в ходе работы следственных органов, МВД и службы безопасности РЖД.

«Молодой человек, являющийся специалистом в IT-сфере, признал вину в совершении указанной кибератаки на внутренние ресурсы ОАО «РЖД», — заявили в СК.

В августе в РЖД сообщили, что проводят проверку в связи с размещением личных данных сотрудников компании в открытом доступе.