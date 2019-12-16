Названы самые популярные ненадёжные пароли

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Стали известны самые популярные ненадёжные пароли, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт компании NordPass.
Названы самые популярные ненадёжные пароли
  • Pixabay

Специалисты собрали 500 млн паролей, ставших доступными после утечек и взломов.

Чаще всего используются цифры, к примеру 12345, 11111 или 123321.

Более 800 тыс. пользователей предпочитают код из последовательных букв на клавиатуре — qwerty или asdfgh.

Популярностью пользуются и пароли из женских имён, в том числе Nicole, Jessica и Hannah.

Более 100 тыс. человек выбрали слова princess (принцесса), iloveyou (я тебя люблю), test (тест).

По мнению экспертов, пользователи боятся забыть пароль, поэтому выбирают лёгкие варианты.

Ранее специалист по экономической безопасности Александр Тюлин в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения о новой схеме, позволяющей злоумышленникам похищать персональные данные клиентов российских банков через доступ к рабочей почте сотрудников.

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