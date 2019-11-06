Эксперт прокомментировал сообщения о новой схеме кражи данных клиентов российских банков

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Специалист по экономической безопасности Александр Тюлин в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения о новой схеме, позволяющей злоумышленникам похищать персональные данные клиентов российских банков через доступ к рабочей почте сотрудников.
Эксперт прокомментировал сообщения о новой схеме кражи данных клиентов российских банков
  • РИА Новости

Эксперт назвал способы обезопасить банковскую информацию от кибермошенников. В частности, сотрудникам кредитных организаций нельзя переходить по незнакомым ссылкам. Также необходима служба информационной безопасности, инструктирующая персонал.

«Должен быть некий стандарт, положение по информационной безопасности в банке или в любой другой организации. Неважно, как этот документ будет называться, но его должны составлять профессионалы в области экономической и информационной безопасности», — рассказал Тюлин.

Кроме того, он советует использовать антивирусные программы.

Как отметил эксперт, злоумышленники нередко используют фишинг — вид интернет-мошенничества, цель которого — получение доступа к логинам и паролям пользователей.

Ранее в «Лаборатории Касперского» рассказали газете «Известия» о новой схеме, которая позволяет злоумышленникам похищать персональные данные клиентов российских банков через доступ к рабочей почте сотрудников.

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