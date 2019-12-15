В России обнаружен новый вид кражи персональных данных

В России зафиксированы случаи кражи персональных данных из банков через IT-специалистов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование компании DeviceLock.

Согласно их данным, на причастность работников IT-сферы к утечкам указывают выгрузка из систем управления доступом, присутствие в слитых таблицах служебных полей, а также наличие полной резервной копии с большим количеством строк.

В DeviceLock уточнили, что на данный вид кражи пришлось всего лишь 2% от общего количества похищений данных пользователей из банков.

«Технологические решения по предотвращению утечек защищают от мошеннических действий сотрудников бизнес-подразделений, но не IT-специалистов, например, имеющих полномочия администратора», — заявил технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.

По его словам, доказать вину сотрудника IT-отдела на порядок сложнее, чем менеджера, который продаёт данные через Telegram, привязанный к SIM-карте под его именем.

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