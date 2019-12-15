В России обнаружен новый вид кражи персональных данных

Короткая ссылка
В России зафиксированы случаи кражи персональных данных из банков через IT-специалистов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование компании DeviceLock.

Согласно их данным, на причастность работников IT-сферы к утечкам указывают выгрузка из систем управления доступом, присутствие в слитых таблицах служебных полей, а также наличие полной резервной копии с большим количеством строк.

В DeviceLock уточнили, что на данный вид кражи пришлось всего лишь 2% от общего количества похищений данных пользователей из банков. 

«Технологические решения по предотвращению утечек защищают от мошеннических действий сотрудников бизнес-подразделений, но не IT-специалистов, например, имеющих полномочия администратора», — заявил технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.

По его словам, доказать вину сотрудника IT-отдела на порядок сложнее, чем менеджера, который продаёт данные через Telegram, привязанный к SIM-карте под его именем.

Ранее Сбербанк России рассказал о самых популярных схемах, которые используют мошенники для кражи денег с карт клиентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить