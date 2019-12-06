Специалист дал советы по защите от кражи денег с карт

Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович рассказал RT, как обезопасить себя от кражи денег с банковской карты.

Эксперт отметил, что схемы мошенничества не меняются уже долгое время.

«Первое: если вам звонят из банка и вы даже видите номер, правильный вопрос — «Пожалуйста, представьтесь». Половина проблем, как правило, сразу исчезнет. Второе: нет таких ситуаций, при которых надо что-то диктовать человеку по телефону, будь то номер карты или цифры из смс. И тот факт, что вам кто-то звонит и просит это делать уже должен насторожить», — подчеркнул Масалович.

Он также отметил, что клиент банка всегда имеет право настоять на личном присутствии.

«Во все места, где производится процессуальное действие, можно самому прийти и сказать, что все операции должны производится при личном присутствии. То есть никаких электронных подписей от вашего имени, никаких действий через банк-клиент, только лично», — заключил эксперт.

Ранее в Сбербанке назвали самые популярные схемы кражи денег с карт.

Например, примеряя роль работника службы безопасности, мошенник сообщает о якобы подозрительных транзакциях по карте и просит назвать её данные, код безопасности на оборотной стороне карты, код из смс или пароли от банковского приложения.