Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору парфюмерии

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Роспотребнадзор рассказал, каким образом лучше выбирать парфюмерию и косметику, сообщается на сайте ведомства.

«Чтобы сделать правильный выбор при покупке парфюмерно-косметической продукции, следует соблюдать некоторые правила», — указано в тексте.

Не следует приобретать данные товары у уличных торговцев, в магазинах, где не указано фирменное наименование.

Необходимо уделить внимание упаковке, на которой должен быть указан состав ингредиентов, способы применения, условия хранения.

Также маркировка изделий должна содержать информацию об изготовителе.

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