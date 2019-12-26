Роспотребнадзор открыл горячую линию по услугам такси и каршеринга
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- РИА Новости
Как уточнили в Роспотребнадзоре, консультации решили организовать в связи со спросом на информацию о деятельности такси и правах пассажиров, а также о пользовании каршерингом в крупных городах.
Кроме того, в период новогодних праздников ожидается рост туристического потока.
«Вопрос защиты прав потребителей при оказании услуг такси и каршеринга остаётся на контроле Роспотребнадзора», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее издание «ПолитЭксперт» сообщало, что специалисты туристического поисковика OneTwoTrip опубликовали результаты опроса, в рамках которого россияне рассказали, как часто путешествуют на машине.