Роспотребнадзор открыл горячую линию по услугам такси и каршеринга

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Россияне смогут задать вопросы специалистам Роспотребнадзора о правилах пользования услугами каршеринга и такси во время работы горячей линии — с 26 декабря по 15 января, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Роспотребнадзор открыл горячую линию по услугам такси и каршеринга
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Как уточнили в Роспотребнадзоре, консультации решили организовать в связи со спросом на информацию о деятельности такси и правах пассажиров, а также о пользовании каршерингом в крупных городах.

Кроме того, в период новогодних праздников ожидается рост туристического потока.

«Вопрос защиты прав потребителей при оказании услуг такси и каршеринга остаётся на контроле Роспотребнадзора», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее издание «ПолитЭксперт» сообщало, что специалисты туристического поисковика OneTwoTrip опубликовали результаты опроса, в рамках которого россияне рассказали, как часто путешествуют на машине.

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