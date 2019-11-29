Россияне рассказали, как часто путешествуют на машине

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Специалисты туристического поисковика OneTwoTrip опубликовали результаты опроса, в рамках которого россияне оценили возможность отправиться в отпуск на автомобиле, сообщает «ПолитЭксперт».
Россияне рассказали, как часто путешествуют на машине
  • Pixabay

В опросе приняли участие 1,8 тыс. пользователей. Согласно итогам исследования, более 82% туристов планируют путешествие в будущем. Почти 67% отметили, что уже отправлялись в другие города и страны на автомобиле.

Более 65% опрошенных брали транспорт в аренду. Каршеринг широко используют в городах Италии, Испании и России. В десятку стран, где такая услуга востребована, также вошли Германия, Кипр, Таиланд, Греция, Франция, США и Турция.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с телеканалом «360» заявил, что спрос на новогодние путешествия среди россиян вырос более чем на 10% по сравнению с прошлым годом.

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