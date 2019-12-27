Эксперт прокомментировал прогноз продолжительности жизни россиян

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Профессор кафедры социологии семьи и демографии МГУ Александр Синельников в беседе с Nation News прокомментировал прогноз Росстата, согласно которому продолжительность жизни россиян будет увеличиваться.
Эксперт прокомментировал прогноз продолжительности жизни россиян
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Во-первых, продолжительность жизни стала повышаться после 2003 года и в течение этих 15 лет увеличивалась на один год каждые два года. Если они планируют увеличение продолжительности жизни на шесть лет, это предполагает увеличение на один год за каждые три», — заявил он.

По его словам, продолжительность жизни — это такой показатель, что чем он выше, тем сложнее его поднимать дальше.

Как напомнил эксперт, продлить жизнь с 30 до 70 лет можно было за счёт появления антибиотиков и способов борьбы с инфекционными заболеваниями, а когда такие вопросы решены, на поверхность выходят хронические заболевания, поражающие уже немолодых людей. В таком случае требуется не только развитие медицины, но и изменение образа жизни населения, пояснил он.

«Нужно сказать, что уже есть страны, где продолжительность жизни значительно превышает 80 лет. Мировой рекорд принадлежит Японии, где мужчины живут в среднем 81 год и 87 — женщины. Так что цель в 79 лет вполне реальная», — заключил он.

Ранее главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, член-корреспондент РАН, профессор Олег Аполихин в беседе с НСН прокомментировал прогноз Росстата.

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