Эксперт оценил прогноз о продолжительности жизни россиян

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Главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, член-корреспондент РАН, профессор Олег Аполихин в беседе с НСН прокомментировал прогноз Росстата, согласно которому продолжительность жизни россиян будет увеличиваться.
Эксперт оценил прогноз о продолжительности жизни россиян
  • РИА Новости

«Правильно сейчас ставить вопрос не о продолжительности всей жизни, а о продолжительности здоровой жизни. Россияне начали заболевать в трудоспособном возрасте, особенно мужчины. «Фатальный дебют» приходится на возраст 41—54 года. 52% мужчин умирают до 67 лет. Репродуктивное здоровье россиян ухудшается, коэффициент рождаемости падает», — пояснил он.

Ранее в Росстате спрогнозировали увеличение средней продолжительности жизни россиян с 73,4 года в 2020 году до 79,1 года в 2035 году.

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