Избитую в Ингушетии девочку выписали из московской больницы
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Об этом сообщает РИА Новости.
В конце октября сообщалось, что законным представителем девочки вместо ингушского омбудсмена Заремы Чахкиевой стала её мать, которую суд не стал лишать родительских прав.
Аишу доставили в больницу Ингушетии 4 июля со множественными телесными повреждениями. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в рамках которого была арестована тётя потерпевшей, подозреваемая в избиении ребёнка.
7 августа в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля девочке ампутировали омертвевшую часть правой руки, включая кисть и предплечье.