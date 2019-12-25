Избитую в Ингушетии девочку выписали из московской больницы

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Семилетнюю Аишу Ажигову, которой была проведена ампутация части правой руки после избиения, предположительно, своей тётей в Ингушетии, выписали из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля.
Избитую в Ингушетии девочку выписали из московской больницы
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Об этом сообщает РИА Новости.

В конце октября сообщалось, что законным представителем девочки вместо ингушского омбудсмена Заремы Чахкиевой стала её мать, которую суд не стал лишать родительских прав.

Аишу доставили в больницу Ингушетии 4 июля со множественными телесными повреждениями. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в рамках которого была арестована тётя потерпевшей, подозреваемая в избиении ребёнка.

7 августа в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля девочке ампутировали омертвевшую часть правой руки, включая кисть и предплечье.

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