Бастрыкин взял на контроль ситуацию с травлей девочки в школе Уфы
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«Председатель Следственного комитета поручил руководителям следственных управлений по Республике Башкортостан... в кратчайшие сроки досконально изучить все обстоятельства нарушения прав граждан, доложить о проведённых мероприятиях в рамках проверок и поставил их результаты на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении официального представителя СК России Светланы Петренко.
Ранее совет по правам человека в Башкирии и детский омбудсмен республики начали проверку после заявления матери пострадавшей, сообщившей, что в октябре ученики, предположительно, седьмого-восьмого классов избивали, склоняли к самоубийству, запугивали, а также вымогали деньги у её ребёнка.
Данные действия привели к серьёзным последствиям для здоровья девочки.
Портал Mkset.ru впоследствии передавал о начале следственной проверки по факту произошедшего.