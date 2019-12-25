Бастрыкин взял на контроль ситуацию с травлей девочки в школе Уфы

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с травлей ученицы четвёртого класса старшеклассниками в школе №45 в Уфе, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель Следственного комитета поручил руководителям следственных управлений по Республике Башкортостан... в кратчайшие сроки досконально изучить все обстоятельства нарушения прав граждан, доложить о проведённых мероприятиях в рамках проверок и поставил их результаты на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении официального представителя СК России Светланы Петренко.

Ранее совет по правам человека в Башкирии и детский омбудсмен республики начали проверку после заявления матери пострадавшей, сообщившей, что в октябре ученики, предположительно, седьмого-восьмого классов избивали, склоняли к самоубийству, запугивали, а также вымогали деньги у её ребёнка.

Данные действия привели к серьёзным последствиям для здоровья девочки.

Портал Mkset.ru впоследствии передавал о начале следственной проверки по факту произошедшего.